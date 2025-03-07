Звездный игрок ЦСКА раскрыл, что его удивило в России

Игрок ЦСКА Пьянич заявил, что его удивила чистота городов в России

Боснийский полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич, который выступает за армейский клуб с начала сезона-2024/25, рассказал, что его сильнее всего удивило в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Чистота городов. Какая-то невероятная чистота. Большое количество памятников. Конечно, холода меня иногда повергают в шок. Но это нормально», — заявил Пьянич.

В текущем сезоне Пьянич сыграл за московский клуб в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

Контракт с 34-летним футболистом подписан на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находился в статусе свободного агента с начала июля 2024 года. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус». Вместе с «Ювентусом» Пьянич четыре раза стал чемпионом Италии, также он выиграл Кубок Испании с «Барселоной» и Суперкубок Турции с «Бешикташем».

Ранее Пьянич не исключил, что ЦСКА станет для него последним клубом.