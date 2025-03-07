Полузащитник Пьянич не исключил, что ЦСКА станет для него последним клубом

Боснийский футболист столичного ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «Чемпионату» заявил, что армейский клуб может стать последним в его карьере.

По его словам, более предметно данный вопрос он будет решать после завершения текущего сезона.

«Честно — я очень рад быть здесь. По окончании сезона мы сядем, переговорим и найдём лучшее решение для всех. Думаю, есть вероятность, что я закончу свою карьеру в ЦСКА. Хотя я люблю футбол и хочу еще продолжать играть», — заявил Пьянич.

В текущем сезоне Пьянич сыграл за московский клуб в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

Контракт с 34-летним футболистом подписан на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находился в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус». Вместе с «Ювентусом» Пьянич четыре раза стал чемпионом Италии, также он выиграл Кубок Испании с «Барселоной» и Суперкубок Турции с «Бешикташем».

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