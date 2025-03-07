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Назван важный нефутбольный фактор, влияющий на чемпионскую гонку в РПЛ

Экс-футболист Деменко: погода будет многое решать в матчах лидеров РПЛ
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Михаил Киреев/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за ведущие клубы страны и проведший два матча за национальную сборную, в комментарии для «Газета.Ru» заявил, что лидерам Российской премьер-лиги будет сложно в предстоящем туре из-за непростых погодных условий.

«В ближайших двух-трех турах многое будут решать погодные условия. Поля сложные, это видно. Погода будет многое решать. Потом мы же не думали, что «Краснодар» не сможет вытащить игру с «Крыльями»? А самарцы еще и могли победить в конце. «Спартак» — семь побед подряд. Седьмая игра была, наверное, самой сложной. Может быть, с «Рубином» в Казани и получится полегче, но не скажу, что это будет легкий матч», — считает Деменко.

После 18-ти туров чемпионата Премьер-лигу возглавляют набравшие по 40 очков «Краснодар», «Спартак» и «Зенит». Следом за ними с отставанием в четыре очка располагаются столичные «Локомотив» и «Динамо». В активе занимающего шестое место московского ЦСКА 32 набранных балла. Трио лидеров свои встречи 19-го тура проведет на выезде.

Ранее Миралем Пьянич не исключил, что ЦСКА станет для него последним клубом.

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