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Губерниева пообещали больше не звать в Татарстан

В лыжной федерации Татарстана пообещали отказаться от услуг Губерниева
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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава лыжной федерации Татарстана Ильшат Фардиев в интервью «БИЗНЕС Online» заявил, что критика комментатора Дмитрия Губерниева, касающаяся организации чемпионата России по лыжным гонкам, не имеет под собой никакого основания.

По его словам, Губерниев перестал вести себя культурно, обвиняя Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) в плохой организации турнира.

«Я думаю, что Губерниев потерял чувство меры. Столько сделано для проведения чемпионата России и его подготовки как правительством, так и городом Казанью, и ФЛГР. Кто он вообще такой? Это человек, которому жалко подавать руку. На комментирование гонок приглашать не будем», — заявил Фардиев.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее лыжнику Александру Большунову предложили зарыть топор войны.

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