Лыжнику Большунову предложили зарыть топор войны

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов, столкнувшийся на трассе в ходе заезда на чемпионате России в Казани с Александром Большуновым, предложил своему оппоненту зарыть топор войны. Его слова приводит Спортс.

«Я ничего говорить не буду, нам с Саней уже давно пора зарыть топор войны и бороться на лыжне как соперники, уважающие друг друга. Не пересекать никому лыжню, бороться на финише, как он это умеет. Кто быстрее приехал на финиш — тот и первый», — заявил Устюгов.

Во время полуфинального заезда в спринте классическим стилем, состоявшегося 4 марта, Устюгов махнул палкой перед оппонентом. По итогам старта Большунов не смог квалифицироваться в финальную гонку.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

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