Полузащитник ЦСКА Пьянич восхитился русским матом

Боснийский футболист столичного ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «Чемпионату» заявил, что удивлен разнообразию русского мата.

По его словам, на изучение бранной лексики у него ушло немного времени.

«На поле только его и слышно! Я был удивлен, насколько русский мат разнообразен, но его наличие – это нормально. Во Франции, Италии на поле во время игр все то же самое», — заявил Пьянич.

В текущем сезоне Пьянич сыграл за московский клуб в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

Контракт с 34-летним футболистом подписан на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находился в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус». Вместе с «Ювентусом» Пьянич четыре раза стал чемпионом Италии, также он выиграл Кубок Испании с «Барселоной» и Суперкубок Турции с «Бешикташем».

Ранее «Спартак»обвинили в проблемах с рождаемостью.