«Спартак» обвинили в проблемах с рождаемостью

Защитник Рассказов объяснил, что пока не стал многодетным отцом из-за «Спартака»

Воспитанник московского «Спартака» Николай Рассказов, выступающий в данный момент за самарские «Крылья Советов», не исключил, что мог бы стать многодетным отцом. Его слова приводит Sport24.

По его словам, если бы он продлил на желаемых условиях контракт со «Спартаком», то уже имел бы четверых или пятерых детей.

«Думаю, столько бы уже и было, если бы взял себе новую квартиру. Жилье — главная проблема для многих, но мне жаловаться не приходится. Приобрел в 2019-м квартиру на Щукинской, быстро закрыл ипотеку. Если бы, условно, «Спартак» предложил условия, которые я ожидал, мы бы взяли жилье с большей площадью», — сказал Рассказов.

В составе «Спартака» Рассказов выиграл Кубок России сезона-2021/22. За красно-белых он выступал с 2017 по 2022 год. Защитник стал игроком «Крыльев Советов» в 2023 году.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) из всей группы лидеров победу смог одержать только «Спартак», переигравший на своем поле «Оренбург» (2:0). «Зенит» и ЦСКА разошлись нулевой ничьей в Санкт-Петербурге, «Краснодар» не смог выиграть в Самаре у «Крыльев Советов» (1:1), «Локомотив» потерял очки в выездной встрече с махачкалинским «Динамо» (1:1), а столичное «Динамо» обменялось голами с «Ростовом» (1:1).

В турнирной таблице РПЛ лидируют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», набрав по 40 очков. «Локомотив» идет на пятом месте, набрав 36 баллов.

Ранее победа «Спартака» вошла в «топ ограблений» в Лиге чемпионов.