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Победа «Спартака» вошла в «топ ограблений» в Лиге чемпионов

Победа «Спартака» над «Марселем» вошла в «топ ограблений» в ЛЧ по версии Goal
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Александр Вильф/РИА Новости

Победа московского «Спартака» над «Марселем» на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2010/11 вошла в топ-3 «ограблений» по версии Goal.

Команда под руководством Валерия Карпина сумела добиться выездной победы с минимальным счетом 1:0, не нанеся при этом ни одного удара в створ — единственный мяч в свои ворота в той игре забил испанский защитник Сесар Аспиликуэта. Французский коллектив в общей сложности пробил по воротам Андрея Диканя 28 раз, украинский голкипер выполнил девять сейвов.

«Мы сыграли в русскую рулетку и проиграли», — так прокомментировал поражение в той встрече наставник «Марселя» Дидье Дешам.

На первом месте по версии Goal среди «ограблений» стала победа «Милана» над «Аяксом» в сезоне-2003/04, на втором месте — ничья 1:1 в ответном полуфинале сезона-2008/09 между лондонским «Челси» и «Барселоной», которая благодаря правилу гостевого гола смогла пройти в финал.

Ранее Валерий Карпин рассказал об отношении к психологам.

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