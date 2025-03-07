Анкалаев и Перейра провели битву взглядов

Первый номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев и действующий обладатель пояса бразилец Алекс Перейра провели битву взглядов.

Спортсмены сошлись на пресс-конференции, посвященной предстоящему турниру UFC 313, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 8 на 9 марта. Стердаун произошел без каких-либо провокаций или иных конфликтных ситуаций.

Перейра — действующий обладатель титула UFC в полутяжелом весе (до 93 кг). В поединке против Халила Раунтри, состоявшемся 5 октября 2024 года, южноамериканец успешно провел защиту четвертого чемпионского пояса промоушена. После этой победы на счету Перейры стало 14 боев, в 12 из которых он одержал победу.

Анкалаев в своей карьере выиграл 20 поединков, проиграл один, а один из боев завершился вничью. Россиянин выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, WFCA (Мировой бойцовский чемпионат «Ахмат»), Oplot Challenge.

Ранее российский боксер по прозвищу «Панчер» объявил об уходе из спорта.