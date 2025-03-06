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Российский боксер по прозвищу «Панчер» объявил об уходе из спорта

Боксер Сергей Ковалев объявил, что проведет прощальный бой
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Andrew Couldridge/Reuters

Российский боксер Сергей Ковалев по прозвищу «Панчер» объявил, что в апреле 2024 года проведет прощальный бой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

19 апреля 41-летний россиянин выйдет в ринг в Челябинске против немецкого боксера Артура Манна.

«Это будет мой заключительный бой в карьере. Хочу порадовать публику», — заявил Ковалев.

Последний свой бой Ковалев провел в мае 2024 года против представителя Швеции Робина Сафара. Бой прошел в первом тяжелом весе в Саудовской Аравии и продлился все десять раундов. Судьи единогласно отдали победу Сафару.

Ковалев дебютировал на профессиональном ринге в июле 2009 года. Всего в его активе 35 побед (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Россиянин является двукратным чемпионом мира по боксу (до 81 кг) среди военнослужащих.

В октябре 2023 года Ковалев рассказал, что у него угнали автомобиль.

Ранее российского боксера обнаружили с кокаином.

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