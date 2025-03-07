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«Динамо» предрекли проблемы из-за травмы Тюкавина

Экс-игрок ЦСКА Хомуха предрек «Динамо» проблемы из-за травмы Тюкавина
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Травма форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина лишит шансов бело-голубых на чемпионский титул в 2025 году. Об этом в интервью Vprognoze.ru заявил бывший футболист ЦСКА и петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха.

По его словам, нападающий является ключевым игроком в своей команде.

«Я думаю, что «Динамо» маловероятно сможет побороться за чемпионство России без Константина Тюкавина», — заявил Хомуха.

На 17-й минуте встречи 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником «Ростова» Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона и вошел в топы рейтингов медийности и цитируемости среди российских спортсменов. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах, в которых записал на свой счет семь голов и две результативные передачи.

Ранее в Украине намерены продолжать блокировать возвращение России на турниры ФИФА и УЕФА.

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