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На Украине намерены продолжать блокировать возвращение России на турниры ФИФА и УЕФА

На Украине заявили, что продолжат блокировать возвращение России на турниры ФИФА
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Vadim Ghirda/AP

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) в заявлении для The Athletic заявила, что готова продолжать работу по недопущению возвращения российских клубов и сборной на турниры под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По словам представителя УАФ, до завершения боевых действий российские клубы и сборная не должны иметь возможности соревноваться на высшем уровне.

«Спорт не может существовать отдельно от таких фундаментальных ценностей, как мир, уважение и честная игра. Допуск России к соревнованиям подорвет принципы, на которых строится международный спорт», — заявили в УАФ.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Сборная России пропустила Евро-2024, также россияне не были допущены к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее московский ЦСКА усилился новым полузащитником.

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