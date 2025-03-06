Российского боксера обнаружили с кокаином

Российский боксер Рустам Исламов обвиняется в хранении кокаина, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, спортсмена обнаружили с пакетиком запрещенного вещества в помещении «Азия Бьюти Спа», где на столе одной из комнат были также разложены характерные «дорожки» порошка. После проведенной экспертизы выяснилось, что этим порошком оказался кокаин.

В ходе проведения следственных мероприятий Исламов признался, что приобрел вещества перед походом в Спа. Против боксера возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2 УК РФ, по которой ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Российские спортсмены отстранены от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 25 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации допустить российских спортсменов до зимних Олимпийских игр — 2026. По информации СМИ, в МОК уверены, что Олимпиада — 2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

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