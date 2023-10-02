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У российского боксера в США украли машину

Российский боксер Ковалев сообщил, что у него угнали машину в США

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РИА «Новости»

Проживающий в США российский боксер Сергей Ковалев в своих социальных сетях рассказал, что у него угнали автомобиль.

«Утро у нас не совсем сегодня доброе. Все автомобили на месте, но одного нет. Тачку уперли прошлой ночью. Но ничего, будем искать.

Я понял одно: «кабан» (Mercedes-Benz W140) =- это самая четкая машина, которая никому не нужна, кроме меня. Буду на нем еще больше ездить. Даже не знаю, то ли расстраиваться, то ли не расстраиваться. Обновлю себе «Гелендваген», — сказал Ковалев.

У Ковалева угнали «Мерседес» G-класса.

Последний свой бой 40-летний россиянин провел в мае 2022 года против представителя Болгарии Тервела Пулева. Поединок длился 10 раундов. Ковалев одержал победу единогласным решением судей.

Ковалев дебютировал на профессиональном ринге в июле 2009 года. Всего в его активе 35 побед (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Россиянин является двукратным чемпионом мира по боксу (до 81 кг) среди военнослужащих.

Ранее стал известен исход поединка между Альваресом и Чарло за звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

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