Тренера сборной России по лыжам госпитализировали с пневмонией

Тренера сборной России по лыжным гонкам Бородавко госпитализировали с пневмонией

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко доставлен в одну из казанских больниц, сообщила в интервью РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

По ее словам, у специалиста диагностирована пневмония.

«Он с пневмонией госпитализирован. Спасибо Татарстану, все под контролем!» — заявила Вяльбе.

В Казани проходит чемпионат России по лыжным гонкам. Турнир завершится 9 марта.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Александр Большунов заявил, что не видит смысла тренироваться без поездки на Олимпиаду.