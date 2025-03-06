Большунов заявил, что не желает тренироваться только ради российских соревнований

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, его мотивирует потенциальный допуск российских спортсменов до международных соревнований, передает «Матч ТВ».

«Для меня Олимпиада одна из главных целей. Это то, что будет меня двигать вперед. Если не будет Олимпиады, для чего готовиться и бегать? Для всероссийских соревнований? Нет, спасибо», — сказал Большунов.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить российских спортсменов до зимних Олимпийских игр — 2026. По информации СМИ, в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее в Норвегии высказались о возвращении российских лыжников.