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Прокуратура направила в суд дело по факту нападения на экс-футболиста сборной России

Дело по факту нападения на экс-футболиста Евсеева направленно в суд
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Виталий Невар/РИА Новости

В пресс-службе прокуратуры Астрахани сообщили, что направили в суд дело по факту нападения на экс-футболиста сборной России и московского «Локомотива» Вадима Евсеева, передает ТАСС.

«Прокуратура направила данное уголовное дело в Кировский районный суд Астрахани для рассмотрения по существу. Фигуранту предусмотрено до семи лет лишения свободы», — рассказали в прокуратуре.

Нападение на Евсеева, который с 2024 года является тренером «Ленинградца» произошло в Астрахани 18 ноября, после того как его команда сыграла матч с местным «Волгарем» в рамках Второй лиги. Сам Евсеев рассказал, что на него и его помощника Александра Шмарко напали двое человек, один из которых был с ножом, а второй выплеснул струю перцового газа.

После произошедшего инцидента специалист признался, что из-за попадания струи перцового газа пострадали глаза — его зрение до конца не восстановилось, однако уже в тот же день рассказал, что зрение вернулось.

Ранее переживший нападение с ножом Евсеев вернулся к работе.

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