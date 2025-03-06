Олимпийская чемпионка по гимнастике получила нейтральный статус

Олимпийская чемпионка по гимнастике Ангелина Мельникова получила нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, передает сайт Федерации гимнастики России (ФГР).

Всего в список вошли 12 гимнастов, а также десять тренеров, специалистов и судей.

В 2021 году в Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

Россиянка является чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

В 2022 году глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Международная федерация гимнастики в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее Мельникова заявила, что многие уходят из спорта из-за маленького заработка.