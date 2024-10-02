Российская гимнастка: многие уходят из спорта из-за маленького заработка

Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что многие уходят из спорта из-за того, что нет заработка, передает Sport24.

«Невозможно тратить настолько много времени на тренировки и получать 40 тысяч рублей. А то и и не 40, даже меньше», — сказала Мельникова.

Также Мельникова отметила, что зарплата в регионах у спортсменов не из сборных может составлять 20 тысяч рублей.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

Россиянка является чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

В 2022 году глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Международная федерация гимнастики в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее Мельникова приняла предложение руки и сердца.