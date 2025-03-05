Стали известны результаты дня в Лиге чемпионов

Стали известны результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Бельгийский «Брюгге» на домашнем поле уступил бирмингемской «Астон Вилле» — 1:3.

Дортмундская «Боруссия» разошлась миром с «Лиллем» — 1:1.

Мадридский «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«ПСВ» из Эйндховена дома крупно уступил лондонскому «Арсеналу» — 1:7. «Газета.Ru» также провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Андрею Аршавину предсказали работу главным тренером «Зенита».