Костомаров назвал имя главного спортсмена России

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров назвал хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина главным спортсменом России, передает Sport24.

«Думаю, вся страна сейчас смотрит и болеет за то, чтобы он стал действительно легендой не только российского хоккея, но и мирового», — заявил Костомаров.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда НХЛ канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали об изменениях в игре Овечкина после травмы.