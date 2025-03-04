Американский хоккеист стал гражданином России

Американский хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алекс Гальченюк стал гражданином России. Об этом рассказал председатель попечительского совета ХК «Амур» Сергей Абрамов. Его слова передает пресс-служба команды в своем Telegram-канале.

«Уверен, что это пойдет на пользу и самому игроку, и отечественному хоккею. Мы много общались с Александром в этом сезоне, и я могу сказать, что по духу, по менталитету он наш, русский парень», — сказал Абрамов.

Хоккеист родился в США и представлял эту страну на международном уровне, однако имеет белорусское происхождение. Его отец — советский и белорусский хоккеист Александр Гальченюк.

В текущем сезоне КХЛ Гальченюк провел 53 матча, забросил 19 шайб и отдал 17 голевых передач.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

Ранее в Канаде соскучились по хоккейным матчам со сборной России.