Главу фигурного катания Москвы обвинили в воровстве 20 млрд рублей

Главу фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова обвиняют в мошенничестве при заключении контрактов с министерством обороны России, сообщает Baza.

По информации источника, подозреваемый исполнил во время работы председателем совета директоров ОАО «Бастройпуть» схему, при которой значительно завышал стоимость работ в договорах, после чего практически в полном объеме перечислял аванс подрядчикам. Сообщается, что цена одного из заключенных контрактов составляла 6 млрд рублей, а работы «проводились максимум на 500 млн рублей».

20 января 2025 года стало известно, что Абдурахманов покинул Россию. По информации источника, его отъезд случился еще несколько месяцев назад и был связан с юридическими причинами, однако их характер неизвестен.

Выборы нового главы Федерации фигурного катания Москвы должны состояться не ранее мая 2025 года. Федерация пытается организовать работу в штатном режиме, однако руководство Москомспорта уже получило информацию об отъезде функционера.

Абдурахманов занял свой пост в 2022 году, сменив Ирину Рабер, которая возглавляла организацию с 2005 года.

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