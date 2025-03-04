Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главу фигурного катания Москвы обвинили в воровстве 20 млрд рублей

Главу фигурного катания Москвы Абдурахманова обвинили в махинациях на ₽20 млрд
close
ФФКМ

Главу фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова обвиняют в мошенничестве при заключении контрактов с министерством обороны России, сообщает Baza.

По информации источника, подозреваемый исполнил во время работы председателем совета директоров ОАО «Бастройпуть» схему, при которой значительно завышал стоимость работ в договорах, после чего практически в полном объеме перечислял аванс подрядчикам. Сообщается, что цена одного из заключенных контрактов составляла 6 млрд рублей, а работы «проводились максимум на 500 млн рублей».

20 января 2025 года стало известно, что Абдурахманов покинул Россию. По информации источника, его отъезд случился еще несколько месяцев назад и был связан с юридическими причинами, однако их характер неизвестен.

Выборы нового главы Федерации фигурного катания Москвы должны состояться не ранее мая 2025 года. Федерация пытается организовать работу в штатном режиме, однако руководство Москомспорта уже получило информацию об отъезде функционера.

Абдурахманов занял свой пост в 2022 году, сменив Ирину Рабер, которая возглавляла организацию с 2005 года.

Ранее стало известно, как решится судьба медалей Камилы Валиевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами