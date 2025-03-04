Стало известно, как решится судьба медалей Валиевой

В WADA заявили, что судьбу наград Валиевой решат в ISU и ФФККР

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила ТАСС, что судьбу наград российской фигуристки Камилы Валиевой, которая лишилась их по итогам судебных разбирательств, определят организаторы турниров.

По словам представителя WADA, требовать возврата наград могут в Международной федерации конькобежцев (ISU) (за победу на ЧЕ-2022, прим. «Газеты.Ru») и в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) (за победу на ЧР-2022, прим. «Газеты.Ru»), так как именно эти организации награждали спортсменку.

«Вопрос о том, приведет ли невозврат медалей/призовых к каким-либо последствиям в соответствии с правилами руководящих органов соответствующих соревнований является вопросом для этих органов», — заявили в WADA.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга. В тот же день в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.

Ранее депутат Светлана Журова считает, что Камиле Валиевой надо вернуть медали, которых ее лишили.