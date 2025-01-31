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На уехавшего из России главу Федерации фигурного катания Москвы завели уголовное дело

Глава Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманов обвиняется в мошенничестве
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ФФКМ

На главу Федерации фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова возбудили уголовное дело за мошенничество. Об этом пишет Sport Baza.

По данным нескольких источников, Абдурахманова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ. С чем конкретно связано дело на президента Федерации фигурного катания Москвы, пока неизвестно. 30 января Мещанский районный суд заочно арестовал Абдурахманова.

20 января издание РИА Новости сообщило, что Абдурахманов покинул Россию. По информации источника, его отъезд случился еще несколько месяцев назад и был связан с юридическими причинами, однако их характер неизвестен.

На сегодняшний момент организация решает вопрос о назначении нового президента. Из-за соответствующего регламента выборы должны состояться не ранее мая 2025 года. Федерация пытается организовать работу в штатном режиме, однако руководство Москомспорта уже получило информацию об отъезде функционера.

Абдурахманов занял свой пост в 2022 году, сменив Ирину Рабер, которая возглавляла организацию с 2005 года.

Ранее стало известно, нашли ли тела чемпионов мира после авиакатастрофы в США.

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