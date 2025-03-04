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Тренера «Спартака» назвали гуру обнимашек

Журналист Журавель: возможно, тренер «Спартака» Станкович — гуру обнимашек
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский журналист и комментатор Тимур Журавель в подкасте «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости» оценил победу московского «Спартака» над «Оренбургом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что главный тренер красно-белых Деян Станкович не является супертактиком.

«Спартак» еле-еле обыграл «Оренбург». Красно-белым тяжело взламывать оборону. Станкович не супертактик. Он, возможно, гуру обнимашек, но нужно не лажать со схемами», — сказал Журавель.

«Спартак» в 19-м туре РПЛ дома победил «Оренбург» со счетом 2:0. Голами в составе москвичей отметились Манфред Угальде и дебютировавший за красно-белых Пабло Солари. Также на замену вышел и второй новичок хозяев — Ливай Гарсия.

На данный момент «Спартак» набрал 40 очков — столько же, сколько «Краснодар» и «Зенит». Следующим соперником подопечных Деяна Станковича будет «Рубин», этот матч состоится в Казани 9 марта.

Ранее гол аргентинского новичка принес «Спартаку» победу в матче против «Торпедо».

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