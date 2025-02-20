Гол аргентинского новичка принес «Спартаку» победу в матче против «Торпедо»

Гол Солари принес «Спартаку» победу над «Торпедо» в товарищеском матче

Московский «Спартак» одержал победу над «Торпедо» в товарищеском матче на сборах в турецком Белеке.

Игра завершилась с результатом 2:1 в пользу подопечных Деяна Станковича. Счет в матче открыл «Спартак», на 17-й минуте игры отличился Манфред Угальде. На 87-й минуте «Торпедо» восстановило равновесие усилиями Александра Иванкова, а победу «Спартаку» принес аргентинский новичок команды Пабло Солари на 89-й минуте.

До старта весенней части чемпионата «Спартак» дважды сыграет с узбекистанским «Насафом» — 23 и 24 февраля.

«Красно-белые» объявили о подписании контракта с Солари 11 февраля.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у подопечных Деяна Станковича 37 очков.

Ранее сообщалось, что «Динамо» внесло экс-капитана «Ростова» в заявку на сезон.