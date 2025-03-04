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«Америка с этим Байденом – враги наши»: легенда «Спартака» раскритиковал поведение Дзюбы

Экс-футболист Бубнов раскритиковал Дзюбу, назвав Америку врагом
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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов в эфире «Коммент Шоу» раскритиковал поведение форварда «Акрона» Артема Дзюбы, который в 2021 году надел костюм Дэдпула, когда петербургскому «Зениту», за который тогда выступал футболист, вручали золотые медали Российской премьер-лиги. Также Бубнов был недоволен тем, что футболист в прошлом матче РПЛ надел под игровую форму футболку с надписью «У самурая нет цели. Только путь».

«Он оделся в американского дебила этого. Америка с этим Байденом – враги наши. Сейчас он самурай. Завтра я не знаю, кем он станет. Самураи во Вторую мировую хотели с Гитлером заодно быть. И сейчас они с Европой и Америкой», — сказал Бубнов.

1 марта «Пари Нижний Новгород» обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 19-го тура РПЛ со счетом 2:1. Единственный мяч «Акрона» забил Артем Дзюба. Благодаря этому голу он сравнялся с бывшим нападающим сборной России и петербургского «Зенита» Александром Кержаковым по количеству забитых мячей во всех турнирах — теперь на счету форвардов 233 гола за карьеры. Они — лучшие бомбардиры в истории российского футбола.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, почему не поздравил Дзюбу с повторением рекорда Кержакова.

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