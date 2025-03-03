Экс-тренер сборной России призвал не волноваться за игру «Зенита»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев призвал не переживать за перспективы петербургского «Зенита» после ухода Клаудиньо и в отсутствие дисквалифицированного Вендела. Об этом он заявил «Газете.Ru», оценивая выступление сине-бело-голубых в матче против ЦСКА.

«Не стоит пессимистически относиться к игре «Зенита». Мне видится, что они находятся в поисках новой игровой формации. Сейчас они конкретизируют свою игру, и, по-моему, быстрее выстраивают переход от обороны к атаке. Пытаются свои усилия, свои стремления приблизить к чужой штрафной, минуя середину поля. С Венделом и Клаудиньо было много промежуточных ходов, которые вписывались в концепцию команды, потому что два больших мастера управляли игровым процессом. А сейчас «Зениту» приходится быстрее доставлять мяч в линию атаки.

На мой взгляд, опасения в отношении «Зенита» преждевременны. Просто армейцы начали прибавлять, и «ромб», который они используют в середине поля, приносит им успех, они лучше владеют мячом и быстрее продвигаются к чужой штрафной площади», — считает Игнатьев.

«Зенит» и ЦСКА в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Санкт-Петербурге сыграли вничью 0:0. Вендел пропустил матч из-за перебора желтых карточек. После этого матча сине-бело-голубые набрали 40 очков и делят лидерство в чемпионате со «Спартаком» и «Краснодаром». ЦСКА с 32 баллами расположился на шестой строчке.

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