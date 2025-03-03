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Экс-игрок ЦСКА рассказал, сможет ли команда выиграть Кубок России

Экс-игрок ЦСКА Гришин считает, что команда может выиграть Кубок России и медали РПЛ
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что красно-синие могут побороться за победу в Кубке России текущего сезона, передает Vprognoze.ru.

«У ЦСКА хороший состав по меркам РПЛ. «Зенит», «Краснодар», иностранцы – вопросов нет. Но у ЦСКА очень хороший состав для того, чтобы бороться за тройку и выиграть Кубок России. Так что будем ждать», — сказал Гришин.

В полуфинале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА сыграет с московским «Динамо». Первый матч состоится 12 марта, ответная встреча 16 апреля.

В прошлом туре чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с петербургским «Зенитом». После этого результата армейский клуб набрал 32 балла и расположился на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Лидируют в чемпионате «Краснодар», петербургский «Зенит» и московский «Спартак», набрав по 40 очков.

Ранее ЦСКА похвалили за контроль мяча в матче с «Зенитом».

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