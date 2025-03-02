«Так смело»: ЦСКА похвалили за контроль мяча в матче с «Зенитом»

Экс-игрок Лепехин: меня удивило, что ЦСКА играл против «Зенита» так смело

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Лепехин признался, что его удивила игра московского ЦСКА против клуба из Санкт-Петербурга в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Меня удивило, что ЦСКА играл против «Зенита» так смело, много атаковал. Контроль мяча был долгим, особенно во втором тайме. Был эпизод, когда гости минут на пять оставили питерцев без мяча. А у «Зенита» что ни касание – сразу потеря. ЦСКА устроил хороший прессинг», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» 1 марта в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этого результата армейский клуб набрал 32 балла и расположился на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» имеет равное количество очков с «Краснодаром» — 40 — и идет на втором месте, уступая «быкам» из-за проигранной личной встречи (поединок завершился со счетом 0:2). Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (37 очков), который еще не сыграл в матче 19-го тура.

В следующем матче «Зенит» сыграет в гостях против воронежского «Факела» 8 марта. ЦСКА в тот же день на своем поле проведет встречу с подмосковными «Химками».

Ранее Игорь Акинфеев кратко охарактеризовал ничью ЦСКА с «Зенитом».