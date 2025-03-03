Экс-футболист ЦСКА рассказал, нужно ли вызывать бразильского игрока «Зенита» в сборную России

Экс-футболист ЦСКА Алдонин выступил за вызов Сантоса в сборную России

Экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин выступил за вызов Дугласа Сантоса в сборную России, передает «Чемпионат».

«У нас был положительный опыт с Марио Фернандесом. Конечно, хотелось бы, чтобы эту позицию закрывали российские игроки, но в квалификации Сантоса вряд ли кто-то сомневается», — сказал Алдонин.

Дуглас Сантос попал в расширенный список футболистов, вызванных на мартовский сбор сборной России.

25 марта россияне проведут товарищеский матч против Замбии. Дуглас Сантос в текущем сезоне провел 24 матча, отдав две результативные передачи.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Валерий Карпин рассказал, планирует ли он вызывать Дзюбу в сборную России.