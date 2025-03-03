Футболист «Зенита» может отказаться играть за сборную России

Футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, который в 2024 году получил российское гражданство, может отказаться играть за сборную России. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы игрока.

«Дуглас не вызывался ни в одну национальную команду. Он находится только в предварительном списке кандидатов сборных Бразилии и России. И решение пока не принято», — сказал Фрейтас.

25 марта россияне проведут товарищеский матч против Замбии. Дуглас Сантос в текущем сезоне провел 24 матча, отдав две результативные передачи. Сборная Бразилии сыграет в марте в отборе к чемпионату мира 2026 против Аргентины и Колумбии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Дугла Сантос попал в расширенный состав сборной России.