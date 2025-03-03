Футболист «Зенита», получивший российское гражданство, попал в расширенный состав сборной России

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос впервые попал в расширенный состав сборной России на мартовский сбор, передает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Дуглас Сантос получил российское гражданство в 2024 году. Он имеет право выступать за российскую сборную.

25 марта россияне проведут товарищеский матч против Замбии. Дуглас Сантос в текущем сезоне провел 24 матча, отдав две результативные передачи.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее стало известно, просил ли Дональд Трамп ФИФА рассмотреть допуск сборной России.