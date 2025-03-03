Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Легенда «Локомотива» ответил на вопрос о фаворите в борьбе за победу в РПЛ

Экс-футболист Сычев: интрига в РПЛ будет сохраняться очень долго
close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев заявил, что интрига в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет сохраняться очень долго, передает «Чемпионат».

«В РПЛ нет фаворитов. Первый тур после возобновления показал, что будет очень ожесточенная борьба наверху турнирной таблицы. И это только подогревает интерес болельщиков», — сказал Сычев.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги три команды — «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — набрали по 40 баллов. «Зенит» идет первым, «Спартак» — вторым, «Краснодар» третьим. При этом после 18-го тура «Краснодар» и «Зенит» также имели равное количество очков, и «быки» были выше соперника.

В 19-м туре «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью — петербуржцы встречались с московским ЦСКА (0:0), «быки» бились с самарскими «Крыльями Советов» (1:1), а «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» с результатом 2:0.

Ранее экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что верит в победу команды в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами