Легенда «Локомотива» ответил на вопрос о фаворите в борьбе за победу в РПЛ

Экс-футболист Сычев: интрига в РПЛ будет сохраняться очень долго

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев заявил, что интрига в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет сохраняться очень долго, передает «Чемпионат».

«В РПЛ нет фаворитов. Первый тур после возобновления показал, что будет очень ожесточенная борьба наверху турнирной таблицы. И это только подогревает интерес болельщиков», — сказал Сычев.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги три команды — «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — набрали по 40 баллов. «Зенит» идет первым, «Спартак» — вторым, «Краснодар» третьим. При этом после 18-го тура «Краснодар» и «Зенит» также имели равное количество очков, и «быки» были выше соперника.

В 19-м туре «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью — петербуржцы встречались с московским ЦСКА (0:0), «быки» бились с самарскими «Крыльями Советов» (1:1), а «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» с результатом 2:0.

Ранее экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что верит в победу команды в РПЛ.