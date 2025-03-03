«Был сильнее»: экс-игрок «Спартака» верит в чемпионство команды

Экс-игрок «Спартака» Кечинов заявил, что верит в победу команды в РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов признался, что верит в чемпионство команды в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Потому что осенью перед паузой «Спартак» был сильнее конкурентов. И сейчас после первого тура мы все видим. Понятно, что еще рано делать выводы, ведь «Зенит» наберет ход. Но я надеюсь, что и красно-белые будут продолжать в том же духе», — заявил он.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги три команды — «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — набрали по 40 баллов. «Зенит» идет первым, «Спартак» — вторым, «Краснодар» третьим. При этом после 18-го тура «Краснодар» и «Зенит» также имели равное количество очков, и «быки» были выше соперника.

В 19-м туре «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью — петербуржцы встречались с московским ЦСКА (0:0), «быки» бились с самарскими «Крыльями Советов» (1:1), а «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» с результатом 2:0.

«Спартак» следующий матч РПЛ проведет 9 марта против казанского «Рубина». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее в РПЛ объяснили, почему «Зенит» оказался выше «Спартака» и «Краснодара».