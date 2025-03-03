В «Оренбурге» объяснили, почему проиграли «Спартаку»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что его команда при определенных обстоятельствах могла бы побороться за ничью. Его слова приводит «Газета.Ru».

«К сожалению, мы не смогли показать то, что могли бы. В первом тайме у «Спартака» не было ударов в створ, самый опасный момент был у Мансильи. Но во втором тайме… Гол, удаление, и все сломалось. Нам забили с первого удара в створ, я не помню, чтобы до этого Сысуев трогал мяч руками. Да, они контролировали мяч, но это было в 20-25 метрах от ворот. Жаль, что не получилось, мы настраивались на победу. Будем готовиться к следующей игре, которая будет для нас решающей», — заявил Слишкович.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

«Спартак» одержал седьмую победу подряд в РПЛ и догнал лидеров. Теперь у «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» по 40 очков после 19 туров. «Оренбург» остается на последнем, 16-м месте с восемью баллами.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Рубином» в гостях. Встреча состоится 9 марта и начнется в 19:30 по московскому времени. В тот же день «Оренбург» сыграет дома с «Ростовом» в 12:00 мск.

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