В РПЛ объяснили, почему «Зенит» оказался выше «Спартака» и «Краснодара»

Российская Премьер-лига (РПЛ) в своем официальном Telegram-канале дала объяснение по расположению петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара» в тройке после 19-го тура.

Три команды набрали по 40 баллов. «Зенит» идет первым, «Спартак» — вторым, «Краснодар» третьим. При этом после 18-го тура, «Краснодар» и «Зенит» также имели равное количество очков, и «быки» были выше соперника. В РПЛ отметили, что расположение было определено не по результатам матчей друг с другом, поскольку для этого необходимо чтобы команды сыграли все очные матчи внутри тройки.

«Первый критерий — количество побед, поэтому «Краснодар» с 11 выигранными матчами на третьем месте. Второй критерий — разница забитых и пропущенных мячей, у «Зенита» она лучше, чем у «Спартака», — указано в сообщении.

В 19-м туре «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью — петербуржцы встречались с московским ЦСКА (0:0), «быки» бились с самарскими «Крыльями Советов» (1:1), а «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» с результатом 2:0.

Ранее «Ростов» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ.