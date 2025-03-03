17-летняя Андреева вылетела из топ-10 мирового рейтинга

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева покинула топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Российская спортсменка переместилась с 9-й строчки на 11-ю. Андреева — лучшая теннисистка из россиянок в этом списке. В топ-20 из представительниц России также оказались Дарья Касаткина, идущая 12-й, Диана Шнайдер (13-я позиция) и Екатерина Александрова (19-е место).

Возглавляет рейтинг WTA белоруска Арина Соболенко, на втором месте польская теннисистка Ига Швентек, замыкает топ-3 американка Кори Гауфф.

22 февраля Андреева выиграла турнир WTA-1000 в Дубае.

В решающем матче Андреева одолела представительницу Дании Клару Таусон. Встреча, которая продолжалась 1 час 47 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:1), 6:1. Андреева шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Таусон один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Благодаря этой победе, Андреева дебютировала в топ-10. Она обошла испанку Паулу Бадосу и американку Эмму Наварро и будет занимать девятую строчку.

Ранее российский теннисист раскрыл, попадет ли 17-летняя Андреева в топ-5 в 2025 году.