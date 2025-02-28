Российский теннисист раскрыл, попадет ли 17-летняя Андреева в топ-5 в 2025 году

Чесноков: начало сезона очень хорошее, Андреевой не так далеко до топ-5

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков выразил мнение, что 17-летняя россиянка Мирра Андреева может попасть в топ-5 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) уже в этом году. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Она сейчас девятая в мире, это говорит о том, что до пятерки уже не так далеко. Начало сезона у нее очень хорошее. Может, она сейчас еще что-то покажет и выиграет. После «Ролан Гаррос» ей не так много очков защищать, тем более», — заявил Чесноков.

22 февраля Андреева выиграла турнир в Дубае.

В решающем матче Андреева одолела представительницу Дании Клару Таусон. Встреча, которая продолжалась 1 час 47 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:1), 6:1. Андреева шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Таусон один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Благодаря этой победе, Андреева дебютировала в топ-10. Она обошла испанку Паулу Бадосу и американку Эмму Наварро и будет занимать девятую строчку.

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