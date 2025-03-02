«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, проиграв в серии пенальти «Фулхэму» в матче 1/8 финала.

Встреча, которая проходила на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 1:1. На 45+1-й минуте нигериец Калвин Бэсси из «Фулхэма» вывел «дачников» вперед, а на 71-й минуте португалец Бруну Фернандеш восстановил равновесие. В серии пенальти точнее оказался «Фулхэм»: они реализовали все четыре попытки, а у «Юнайтед» Виктор Линделеф и Джошуа Зиркзее забить свои удары не смогли.

В четвертьфинале «Фулхэм» сразится с «Кристал Пэлас». Матчи этой стадии запланированы на конец марта.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «Спартак» догнал лидеров РПЛ.