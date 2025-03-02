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«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти уступил «Фулхэму» в 1/8 Кубка Англии
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Reuters

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, проиграв в серии пенальти «Фулхэму» в матче 1/8 финала.

Встреча, которая проходила на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 1:1. На 45+1-й минуте нигериец Калвин Бэсси из «Фулхэма» вывел «дачников» вперед, а на 71-й минуте португалец Бруну Фернандеш восстановил равновесие. В серии пенальти точнее оказался «Фулхэм»: они реализовали все четыре попытки, а у «Юнайтед» Виктор Линделеф и Джошуа Зиркзее забить свои удары не смогли.

В четвертьфинале «Фулхэм» сразится с «Кристал Пэлас». Матчи этой стадии запланированы на конец марта.

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