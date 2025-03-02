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Российская спортсменка похвасталась подарком от главы МОК

Глава МОК Бах подарил российской ски-альпинистке Прохоровой значок в виде сердца
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Андрей Варенков/РИА Новости

Российская ски-альпинистка Варвара Прохорова в своем Telegram-канале рассказала о том, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подарил ей значок в виде сердца с олимпийскими кольцами.

«Сегодня встретила за завтраком мистера Томаса! А вдруг могу обсудить судьбу нашего спорта. Мистер Томас Бах подарил значок-валентинку», — написала Прохорова.

33-летняя спортсменка находится в Швейцарии, где примет участие в чемпионате мира по ски-альпинизму, который стартует 2 марта.

Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее российской лыжнице сделали предложение руки и сердца сразу после гонки.

Ранее Александр Большунов заявил о большой проблеме из-за доминирования Норвегии.

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