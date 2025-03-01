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Российской лыжнице сделали предложение руки и сердца сразу после гонки

Вячеслав Веденин сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша в скиатлоне
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская лыжница Елизавета Еремеева получила предложение выйти замуж сразу же после финиша скиатлона на чемпионате России. Об этом пишет РИА Новости.

Сразу после завершения старта Вячеслав Веденин — младший, сын и тезка двукратного чемпиона Олимпийских игр 1972 в Саппоро — подошел к лыжнице и сделал ей предложение руки и сердца. Он опустился на одно колено и протянул спортсменке кольцо, та ответила согласием.

«Мы год знакомы, на соревнованиях познакомились, на соревнованиях и предложение сделать... Точно запомнится», — рассказал Веденин.

Еремеева финишировала 31-й. Гонку выиграла олимпийская чемпионка Наталья Терентьева. Она пробежала дистанцию в 20 км (10 км классическим ходом и 10 свободным) за 54 минуты 20 секунд. Второе место заняла сестра Терентьевой Дарья Непряева с отставанием в 4,8 секунды, бронзу завоевала Алина Пеклецова (+5,4).

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Александр Большунов заявил о большой проблеме из-за доминирования Норвегии.

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