Российской лыжнице сделали предложение руки и сердца сразу после гонки

Российская лыжница Елизавета Еремеева получила предложение выйти замуж сразу же после финиша скиатлона на чемпионате России. Об этом пишет РИА Новости.

Сразу после завершения старта Вячеслав Веденин — младший, сын и тезка двукратного чемпиона Олимпийских игр 1972 в Саппоро — подошел к лыжнице и сделал ей предложение руки и сердца. Он опустился на одно колено и протянул спортсменке кольцо, та ответила согласием.

«Мы год знакомы, на соревнованиях познакомились, на соревнованиях и предложение сделать... Точно запомнится», — рассказал Веденин.

Еремеева финишировала 31-й. Гонку выиграла олимпийская чемпионка Наталья Терентьева. Она пробежала дистанцию в 20 км (10 км классическим ходом и 10 свободным) за 54 минуты 20 секунд. Второе место заняла сестра Терентьевой Дарья Непряева с отставанием в 4,8 секунды, бронзу завоевала Алина Пеклецова (+5,4).

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

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