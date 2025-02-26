Большунов заявил о большой проблеме из-за доминации Норвегии

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил о проблеме из-за того, что на международной арене доминируют норвежские лыжники. Его слова приводит VG.

«Норвегия забирает все медали. На чемпионате мира, я думаю, они выиграют все. Проблема ли это? Когда одна страна выигрывает все, то да, это проблема. Потому что должна быть конкуренция. Тогда интерес возрастает», — заявил он.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Соревнование проводится не под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), что позволило Большунову выйти на старт.

Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее австралийский тренер по лыжам заявил, что Большунова не ждут на Кубке мира.