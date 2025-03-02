Чемпион мира по мотогонкам на льду упал под колеса соперника

Чемпион мира по мотогонкам на льду Кононов упал под колеса соперника в Уфе

Чемпион мира по мотогонкам на льду Игорь Кононов во время финального этапа чемпионата России в Уфе упал под колеса соперника. Спортсмена увезли в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал спортивного клуба «Мега-Лада».

Отмечается, что в одном из поворотов Кононов не справился с управлением. Сначала он вьехал в ограждение, а затем упал под мотоцикл Дмитрия Колтакова и вылетел на противоположную обочину. С трассы Кононова забрала скорая.

В команде сообщили, что 37-летний спортсмен сломал позвоночник в том же месте, где ему ранее делали операцию после падения на этих уже соревнованиях в 2023 году.

Кононов в 2017 и 2020 годах выигрывал на командном чемпионате мира, в 2018 — на чемпионате Европы, в 2021 — на чемпионате России.

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