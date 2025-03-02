Спортсменку обязали выплатить 100 тысяч рублей тренеру, который рассек ей голову

Железнодорожный суд Екатеринбурга обязал конькобежку Юлию Епифанову выплатить своему бывшему тренеру Александру Кардакову 100 тысяч рублей компенсации после их конфликта, произошедшего в августе 2023 года. Об этом пишет портал 74.RU.

По информации источника, в октябре 2024 года суд постановил, что Епифанова в результате конфликта должна выплатить 100 тысяч рублей, а ее бывший наставник — в два раза меньше, также в виде компенсации. Тогда семья спортсменки приняла решение обжаловать вердикт, однако апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Соответственно, с учетом присужденных сторонам конфликта сумм конькобежка остается должна бывшему наставнику 50 тысяч рублей.

Как сообщалось в СМИ, инцидент между спортсменкой и бывшим наставником произошел из-за инвентаря — коньков, стоимостью 150 тысяч рублей. По ходу конфликта 68-летний тренер избил 20-летнюю спортсменку, в том числе ударил по голове коньками, из-за чего раны пришлось зашивать в травмпункте. Спортсменка распылила перцовый баллончик ему в лицо, в итоге наставник получил химический ожог роговицы и конъюнктивы глаз.

Суд, вынося вердикт о размере компенсаций, опирался на видео и постановил, что Епифанова первой применила физическое насилие, поэтому сумма, которую она должна выплатить тренеру, больше.

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