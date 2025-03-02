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Спортсменку обязали выплатить 100 тысяч рублей тренеру, который рассек ей голову

Конькобежку обязали выплатить 100 тысяч экс-тренеру за конфликт с избиением
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Shutterstock

Железнодорожный суд Екатеринбурга обязал конькобежку Юлию Епифанову выплатить своему бывшему тренеру Александру Кардакову 100 тысяч рублей компенсации после их конфликта, произошедшего в августе 2023 года. Об этом пишет портал 74.RU.

По информации источника, в октябре 2024 года суд постановил, что Епифанова в результате конфликта должна выплатить 100 тысяч рублей, а ее бывший наставник — в два раза меньше, также в виде компенсации. Тогда семья спортсменки приняла решение обжаловать вердикт, однако апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Соответственно, с учетом присужденных сторонам конфликта сумм конькобежка остается должна бывшему наставнику 50 тысяч рублей.

Как сообщалось в СМИ, инцидент между спортсменкой и бывшим наставником произошел из-за инвентаря — коньков, стоимостью 150 тысяч рублей. По ходу конфликта 68-летний тренер избил 20-летнюю спортсменку, в том числе ударил по голове коньками, из-за чего раны пришлось зашивать в травмпункте. Спортсменка распылила перцовый баллончик ему в лицо, в итоге наставник получил химический ожог роговицы и конъюнктивы глаз.

Суд, вынося вердикт о размере компенсаций, опирался на видео и постановил, что Епифанова первой применила физическое насилие, поэтому сумма, которую она должна выплатить тренеру, больше.

Ранее рекордсмен мира заявил, что ему плевать на пропуск Олимпиады-2026.

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