«Спартак» и «Оренбург» назвали составы на матч РПЛ

Московский «Спартак» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

«Оренбург»: Сысуев, Татаев, Сидоров, Хотулёв, Караташ, Рыбчинский, Михайлов, Башич, Марин, Мансилья, Гюрлюк.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Павел Кукуян.

Московский «Спартак» после 18-ти сыгранных туров в национальном первенстве идет на третьей строчке, набрав 37 очков. В случае победы красно-белые сравняются по набранным баллам с «Краснодаром» и петербургским «Зенитом», которые имеют в активе по 40 очков и уже сыграли свои матчи в 19-м туре РПЛ. «Оренбург» — аутсайдер национального первенства. Команда, которую возглавляет бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович, набрала всего восемь баллов.

Ранее Валерий Карпин приехал на матч аутсайдеров РПЛ.