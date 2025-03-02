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Спорт

Битва за выживание: «Химки» и «Факел» встречаются в Подмосковье. LIVE

Футбол. РПЛ. 19-й тур. «Химки» — «Факел». ОНЛАЙН

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Телеграм-канал «ФК «Факел» Воронеж»
В очередном матче 19-го тура Российской премьер-лиги «Химки» встречаются с воронежским «Факелом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 19-й тур
1-й тайм
02 марта 14:00
Химки
Химки, Россия
0 : 0
Факел
Воронеж, Россия
Стадион «Арена Химки», Химки, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
11'

Джикия в одно касание выбивает мяч после прострела с правого фланга из собственной штрафной.

8'

Бакаев подыгрывает себе рукой при атаке, фол в пользу воронежцев.

5'

В направлении Руденко забрасывал мяч Бакаев, но мяч не добрался до полузащитника химчан.

4'

Вера со штрафного забросил мяч в сторону Заболотного, но Антон не добрался до мяча.

3'

Cтартовые минуты игры остаются за гостями.

14:02

Игра началась! Поехали!

13:55

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Дзиов, Альшин, Ломовицкий, Квеквескири, Ивлев, Мертенс, Ковалев, Ильин.

13:52

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Фернандес, Фаринья, Бакаев, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный, Руденко.

13:50

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 19-го тура Российской премьер-лиги «Химки» встречаются с воронежским «Факелом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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