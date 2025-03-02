Джикия в одно касание выбивает мяч после прострела с правого фланга из собственной штрафной.
Бакаев подыгрывает себе рукой при атаке, фол в пользу воронежцев.
В направлении Руденко забрасывал мяч Бакаев, но мяч не добрался до полузащитника химчан.
Вера со штрафного забросил мяч в сторону Заболотного, но Антон не добрался до мяча.
Cтартовые минуты игры остаются за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Дзиов, Альшин, Ломовицкий, Квеквескири, Ивлев, Мертенс, Ковалев, Ильин.
«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Фернандес, Фаринья, Бакаев, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный, Руденко.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 19-го тура Российской премьер-лиги «Химки» встречаются с воронежским «Факелом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.