Карпин приехал на матч аутсайдеров РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, который несколько дней назад ушел с аналогичного поста в «Ростове», приехал на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между подмосковными «Химками» и воронежским «Факелом». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Встреча проходит на стадионе «Арена Химки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния, идет первый тайм, впереди подмосковный клуб со счетом 1:0.

До матча «Химки» занимали 13-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 16 очков. «Факел» заработал 14 очков после 18 игр и располагался на 15-й строчке.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

Новым наставником ростовчан стал помощник Карпина испанец Джонатан Альба. После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Ранее Дмитрий Губерниев раскрыл, пострадает ли «Ростов» из-за ухода Карпина.