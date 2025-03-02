Акинфеев кратко охарактеризовал ничью ЦСКА с «Зенитом»

Акинфеев отреагировал на ничью ЦСКА с «Зенитом» в первом матче РПЛ в 2025 году

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале кратко оценил ничейный результат с петербургским «Зенитом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Пришла весна, футбол вернулся. Боевая ничья в Санкт-Петербурге. Спасибо болельщикам за поддержку и теплые комментарии!» — написал Акинфеев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0, Акинфеев вышел с первых минут на поле и отыграл весь матч. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этого результата армейский клуб набрал 32 балла и расположился на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» имеет равное количество очков с «Краснодаром» — 40 — и идет на втором месте, уступая «быкам» из-за проигранной личной встречи (поединок завершился со счетом 0:2). Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (37 очков), который еще не сыграл в матче 19-го тура.

В следующем матче «Зенит» сыграет в гостях против воронежского «Факела» 8 марта. ЦСКА в тот же день на своем поле проведет встречу с подмосковными «Химками».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил нервозность в матче с ЦСКА.